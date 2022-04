Miguel Ángel López pakt dagzege in Ronde van de Alpen, Thymen Arensman in de jongerentrui

Miguel Ángel López heeft de vierde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. In de bergrit tussen Villabassa en Kals am Grossglockner troefde hij vluchter Thibaut Pinot uit Frankrijk af in de slotkilometer.