Mike Teunissen boekt op verjaardag fraaie etappezege in Geraardsbergen, Lorena Wiebes wint weer in Scandinavië

Tim Wellens eindigde als tweede. De Belg neemt de leiding in het algemeen klassement over van Joshua Tarling, de Brit die donderdag de snelste was in een tijdrit. Yves Lampaert, eveneens uit België, is voorlopig de voornaamste concurrent van Wellens, met een achterstand van 17 seconden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Dit is een mooi verjaardagscadeau”, lachte Teunissen aan de finish. ,,Het deed vorig jaar best wel een beetje pijn toen ik 30 jaar werd. Maar ik laat nu zien dat ik niet versleten ben”, zei de renner die op de laatste heuvel de aansluiting met de koplopers verloor. Toch wist hij samen met Florian Vermeersch en Lampaert weer terug te keren aan kop van de koers. ,,Dat kostte heel veel kracht. De rest leek frisser dan ik. Ik moest gokken en sprinten. Ik ben blij dat het zo is afgelopen.”

De derde etappe leidde de coureurs van Aalter naar Geraardsbergen en was ruim 171 kilometer lang. Teunissen had het lastig op de steile heuvels richting de finish. Hij moest een keer lossen maar vocht zich terug. Uiteindelijk won hij de etappe na een lange sprint. De derde etappe was de koninginnenrit van de Renewi Tour. De renners beklommen driemaal de Muur van Geraardsbergen. Ook moesten ze over bekende heuvels als de Edelare, Leberg, Berendries, Tenbosse, de Bosberg, Onkerzeleberg en de Denderoordstraat.

De Renewi Tour eindigt zondag met een rit over ruim 187 kilometer van Riemst naar Bilzen.

Lorena Wiebes weer de sterkste in Ronde van Scandinavië

Lorena Wiebes heeft haar tweede ritzege in de Ronde van Scandinavië behaald. In de derde etappe over 134,9 kilometer van het Noorse Kongsberg naar Larvik won ze met overmacht de sprint. De renster van SD Worx bleef de Duitse Liane Lippert en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig voor. Wiebes was eerder succesvol in de eerste etappe.

Ludwig behield de leiding in het algemeen klassement. In de derde rit kregen de rensters een aantal beklimming voorgeschoteld. Er waren diverse aanvalspogingen, maar niemand slaagde erin weg te blijven. Het peloton was bijeen op weg naar de finish, waarna Wiebes sprintte naar haar elfde overwinning van dit seizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Dit was echt een zware inspanning bergop”, zei Wiebes. ,,Ashleigh Moolman-Pasio maakte de wedstrijd extra hard door al door te trekken aan de voet van de klim. Daarna viel het even wat stil, maar dan startten ze opnieuw met sprinten en dat met nog driehonderd meter te gaan. Dus moest ik ook al aangaan. Dit is een heel mooie zege, maar het heeft energie gekost.”

,,Dit was anders dan normaal sprinten”, vervolgde Wiebes. ,,Het duurde langer dan een minuut. Je moet gewoon heel hard gaan, het gashendel volledig open gooien tot aan de finishlijn. Gelukkig kon ik het werk van mijn ploeggenoten afmaken. Ik had een goed gevoel op de beklimmingen vandaag, dus ik ben blij met mijn vorm.”

Vuelta-spel

Maak de Ronde van Spanje nog spannender en speel mee met ons wielerspel. Doe hier mee!

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.