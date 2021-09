Moerenhout over WK-puzzel: ‘Zonder Dumoulin verliezen we kans op medaille’

Ewan sprint naar ritzege in Benelux Tour, leiders­trui wisselt van schouders

3 september De vijfde etappe in de Benelux Tour is gewonnen door Caleb Ewan. Na een rit over 192 kilometer van Riemst naar Bilzen was de Australiër van Lotto-Soudal de snelste in de massasprint. De Italiaan Sonny Colbrelli werd tweede, Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) eindigde als derde, vlak voor drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.