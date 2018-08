Mohoric houdt stand in Limburgse heuvels, ritzege Mühlberger

Mohoric wist zich voorin te handhaven en mag de groene leiderstrui morgen ook voor de slotrit aantrekken. Die Sloveen van Bahrain-Merida hoeft zich echter nog niet rijk te rekenen, want morgen moet maar liefst drie keer de beruchte Muur van Geraardsbergen beklommen worden. Van de Belg Sean De Bie, de nummer twee voorafgaand aan de zesde etappe, hoeft hij echter niets meer te vrezen. De Belg is weggevallen uit de top 10. De Australiër Michael Matthews (Sunweb) is nu de naaste achtervolger van Mohoric, op een halve minuut. Taco van der Hoorn, de 24-jarige Rotterdammer die de derde etappe knap won, staat nog altijd in de top van het klassement (derde op 0.32). Van Baarle is door zijn prestaties in de zesde etappe gestegen naar de negende plaats in het klassement, op 44 seconden. Ritwinnaar Mühlberger sluit de top 10 af met 47 seconden achterstand.