Molano sprint met hulp van ploegmaat Richeze naar dagsucces op Sicilië

Net geen vierde wereldti­tel voor Marianne Vos: zilver achter verrassen­de Italiaanse

25 september Marianne Vos is bij de wegrit op het WK wielrennen als tweede geëindigd achter Elisa Balsamo. In Leuven was Vos in de sprint net niet opgewassen tegen de Italiaanse, die er met het goud en de regenboogtrui vandoor ging. Het brons ging naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma.