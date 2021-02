Mollema troeft Van Avermaet af in eerste rit Tour du Var: ‘Ik kende deze klim goed’

Mollema had bij de eerste twee doorkomsten het beste opgelet en trok vervolgens de sprint al vroeg aan. ,,Ik kende deze klim goed”, vertelde de ritwinnaar, die zaterdag in de leiderstrui vertrekt voor een rit over 168 kilometer met start en finish in Fayence. Hij heeft een voorsprong van twee seconden op Van Avermaet.



,,Het was een finish voor snelle en explosieve coureurs”, vervolgde Mollema. ,,Daarom verwachtte ik dat het allemaal op de laatste 800 meter zou aankomen. Ik heb in deze buurt gewoond, ik kende deze omgeving en daar heb ik profijt van gehad. Ik wist dat ik vroeg ‘aan’ moest gaan en ik had er de macht voor. Het is goed uitgepakt, niet in het minst door het fantastische werk van mijn ploeggenoten. Zij hebben me in de ideale positie gebracht.”