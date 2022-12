Mooi afscheid Niki Terpstra: winst zesdaagse Rotterdam samen met Yoeri Havik

Tom Dumoulin gaat scheiden: ‘Ik begin met een volledig blanco bladzijde’

Tom Dumoulin en zijn vrouw Thanee gaan na een relatie van 13 jaar uit elkaar. Dat maakt de voormalig wielrenner bekend in een interview met NRC. ,,Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd.’’

5 november