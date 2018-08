Moreno Hofland wil bij EF Drapac weer 'laten zien wie Moreno Hofland is'

In de Vlaamse pers werd de bij Lotto Soudal vertrekkende Moreno Hofland gisteren neergezet als een miskoop. De wielrenner neemt het voor kennisgeving aan. ,,Ikzelf had er in ieder geval meer van verwacht”, zegt hij over de twee jaar dat hij in Belgische dienst meer voor anderen het vuile werk moest opknappen dan dat hij zelf kon laten zien wat hij als sprinter in huis heeft. ,,Deze winter was me beloofd dat ik meer voor mijn eigen kans mocht gaan. Die kansen zijn er niet of nauwelijks geweest.” De overgang naar EF Drapac voelt dan ook als een bevrijding.



Hofland vindt het lastig om te klagen over zijn huidige ploeg. Maar het feit dat andere World Tour-ploegen de afgelopen maanden interesse in hem toonden, sterkt de Roosendaler in zijn gevoel dat hij beter verdient dan een ploeg die hem niet de zekerheid geeft die hij zo nodig heeft. ,,Ik hoorde van ploegen dat ik verkeerd zat bij Lotto Soudal. Die zagen kennelijk wel dat ik nog altijd een sprinter ben die meer kansen verdient. Bij EF Drapac kan ik weer laten zien wie Moreno Hofland is.”