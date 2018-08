Moscon vijf weken geschorst na klap in Tour de France

Door zijn schorsing kan Sky Moscon niet selecteren voor de Ronde van Spanje. Zijn uitsluiting loopt van 8 augustus tot 12 september. De Vuelta begint op 25 augustus.



Moscon kwam al eerder in opspraak. Vorig jaar beweerde de Zwitser Sébastien Reichenbach dat hij in de koers Tre Valli Varesine was gevallen door toedoen van de Italiaan. Hij liep daarbij een breuk in zijn elleboog op. Reichenbach had Moscon eerder bekritiseerd omdat hij racistische opmerkingen zou hebben gemaakt en zinspeelde op een wraakactie als motief voor de duw.