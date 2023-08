Mountainbikers boos op UCI na regelwijziging voor Mathieu van der Poel: ‘Zijn hier niet over te spreken’

Mountainbikers hebben in een open brief aan de internationale wielerunie UCI hun ongenoegen geuit over de doorgevoerde regelwijziging waardoor Mathieu van der Poel zaterdag bij de cross-country-wedstrijd op de WK in Schotland verder vooraan kan starten.

Van der Poel heeft geen ranking in het mountainbiken en zou in de WK-wedstrijd achteraan op de dertiende rij moeten starten. De UCI paste echter in laatste instantie de regels aan, zodat de nieuwe wereldkampioen op de weg op de vierde rij, vlak achter de andere favorieten, kan starten.

‘We willen onze teleurstelling en frustratie uiten over de situatie die is gecreëerd door de UCI’, staat in de brief die door mannelijke en vrouwelijke mountainbikers, zoals meervoudig wereldkampioen Nino Schurter, Jolanda Neff en Anne Terpstra, werd ondertekend.

,,We vinden het op zich fantastisch dat we grote namen uit andere disciplines in ons midden kunnen verwelkomen en we kijken ernaar uit om ons met hen te meten. We zijn echter niet te spreken over de manier waarop de UCI onze sport behandelt door op de vooravond van het kampioenschap nog snel de regels te veranderen.”

UCI maakt wijziging pas laat bekend

De mountainbikers zijn vooral ontstemd over het late tijdstip waarop de UCI met de wijziging van de regels komt. ‘Op dit ogenblik is het voor ons niet de vraag of het eerlijk of gerechtvaardigd is dat de toppers uit andere disciplines een betere startpositie krijgen. Daar kan later over gediscussieerd worden’, staat in de brief. ‘Het grote probleem is het tijdstip waarop de UCI heeft beslist de regels aan te passen. Voor heel wat renners en teams die de quota willen halen om zich te plaatsen voor de Spelen, zijn de consequenties enorm.’

De cross-country-wedstrijden van de mountainbikers zijn zaterdagmiddag in Glentress Forest in Schotland.

