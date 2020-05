Movistar lacht om geruchten over komst Froome

,,Een journalist van de Gazzetta dello Sport belde me een week geleden om 10 uur ‘s avonds. Ik wist niets van het verhaal en ik zou ook niet weten waarom Froome tijdens het seizoen zou verhuizen”, zegt Sciandri tegen Cyclingnews. ,,Het was erg grappig, want in de groepsapp met daarin ploegleiders en directeur had iemand een foto van Froome in een Movistar-shirt geplaatst. Ik vertelde over de geruchten en iedereen werd gek. Maar eerlijk: we hebben er intern niet over gesproken, ik weet er dus niets van af.”