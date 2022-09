Multitalent Fem van Empel tekent bij Jumbo-Visma: ‘Vergeleken met haar ben ik een snotneus’

Derde succes Carapaz Remco Evenepoel kan eindzege Vuelta bijna niet meer ontgaan, Thymen Arensman maakt opnieuw indruk

Remco Evenepoel heeft de eindzege in de Vuelta vrijwel binnen. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl verdedigde de rode leiderstrui met succes in de twintigste etappe, een bergrit met onderweg vijf beklimmingen. Bergkoning Richard Carapaz boekte zijn derde dagsucces van deze Ronde van Spanje. Thymen Arensman kwam als tweede over de finish.

10 september