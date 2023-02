Na bestudering van kwartier van finishfoto wint Tim Merlier in UAE Tour

Met video Fabio Jakobsen ontsnapt aan nieuw drama: wielrenner in volle sprint geraakt door mobiele telefoon

Fabio Jakobsen is gisteren ternauwernood aan een nieuw wielerdrama ontsnapt. De Nederlandse renner van Soudal–Quick-Step, die in 2020 zwaargewond raakte in de Ronde van Polen, werd in de Ronde van San Juan in volle sprint geraakt door een uitgestoken mobiele telefoon van een filmende toeschouwer.