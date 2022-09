Na de tegenslagen is Jumbo-Noor Foss nu de sensatie op WK met wereldtitel tijdrijden

Tobias Foss verrast met wereldti­tel tijdrijden, Bauke Mollema en Daan Hoole stellen teleur

Tobias Foss is wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Australische Wollongong verraste de Noor van Jumbo-Visma alles en iedereen over 34,2 kilometer. Al was het gat met Stefan Küng uiterst klein (drie seconden). Bauke Mollema en Daan Hoole speelden geen rol van betekenis en eindigden buiten de top twintig.

10:50