Na olympische en Europese titel ook wereldtitel voor Nederlandse teamsprinters in droomseizoen

WK baanwielrennenDe Nederlandse teamsprinters hebben voor de vierde keer op rij de wereldtitel veroverd. In de finale op de openingsdag van het WK baanwielrennen in Roubaix werd thuisland Frankrijk verslagen.

Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen stonden voor de zware opdracht om ‘wel even’ het eerste WK-goud binnen te slepen voor Nederland. Met al de olympische en Europese titel op zak werd er niets minder van de Nederlandse boegbeelden gevraagd en verwacht dan de wereldtitel. Voor de teamsprinters zou het de vierde wereldtitel op rij betekenen.



Hoogland en Lavreysen waren er in 2018 al bij toen de teamsprinters na zilveren plakken in 2016 en 2017 voor het eerst de titel veroverde. Van den Berg voegde zich een jaar later toe aan het gezelschap na een sprint-off van Nils van't Hoenderdaal te hebben gewonnen. In de samenstelling met Van den Berg als starter, Lavreysen als tweede man en Hoogland als afmaker won de ploeg zo'n beetje alles wat er afgelopen jaren te winnen viel. Met de olympische titel in Tokio als bekroning van jaren keihard werken.

Volledig scherm Roy van den Berg trekt Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op gang. © ANP

Nadat Nederland zich in de kwalificaties met de snelste tijd plaatste voor de eerste ronde, maakte Frankrijk daarin ook een goede indruk. Op slechts een tiende van een seconde achterstand van de Nederlandse ploeg plaatste Frankrijk zich in Roubaix voor de finale. Een spannende finale werd het echter niet, want al na de openingsronde van Van den Berg was het gat geslagen. Na Lavreysen klaarde Hoogland de klus en liet hij als eerste renner vanavond de klok na minder dan 42 seconden stoppen.

,,Dit is fantastisch. Na de Spelen was het het doel om de Europese en wereldtitel te veroveren", zei Lavreysen na afloop. Op de vraag of de Nederlandse ploeg überhaupt te stoppen is, is Lavreysen duidelijk. ,,Dat denk en hoop ik niet.”

Voor Nederland is het op de openingsdag al de tweede WK-medaille. Eerder zorgde Maike van der Duin voor een grote verrassing door op het onderdeel scratch zilver te veroveren.

Nederlandse vrouwen raken wereldrecord kwijt De Duitse teamsprintsters hebben bij de WK baanwielrennen het wereldrecord van de Nederlandse vrouwen verbeterd. Pauline Sophie Grabosch, Lea Sophie Friedrich en Emma Hinze hadden voor hun drie ronden op de wielerpiste van Roubaix een tijd van 46,064 seconden nodig. Dat was ruim sneller dan de oude toptijd, waarmee de Nederlandse vrouwen twee weken geleden de Europese titel veroverden (46,551).



De Oranje-teamsprintsters ontbreken op de WK omdat Nederland het afgelopen seizoen onder meer vanwege coronadreiging niet deelnam aan wedstrijden om de Nations Cup. Dat was een voorwaarde voor WK-deelname, waarna de internationale wielrenunie UCI met de reglementen in de hand Nederland onder meer uitsloot van de teamsprint bij de vrouwen.

