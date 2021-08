Na Vuelta-succes droomt Fabio Jakobsen van WK: ‘Samen met Mathieu van der Poel kan ook’

door Daan Hakkenberg De wegwedstrijd voor de mannen op het wereldkampioenschap, eind september, heeft het profiel van een klassieker. Met bijna 270 kilometer en twee lokale omlopen met hellingen, bij elkaar goed voor bijna 2600 hoogtemeters. Mathieu van der Poel is op papier de beoogd kopman van de Nederlandse ploeg, maar kampt momenteel met rugproblemen en rijdt daarom deze week ook niet in de Benelux Tour.

Nederland mag met acht renners starten bij de wegwedstrijd voor de mannen. Jakobsen denkt het zware WK-parkoers aan te kunnen. ,,Ik zou graag rijden. Het WK is een hele lange koers, maar met een Vuelta in de benen kan je een hoop hebben. Ik heb contact gehad met Koos Moerenhout (bondscoach, red). Het hangt af van de te kiezen tactiek en de dan de te kiezen jongens. Samen in een team met Mathieu kan ook. Ik heb laten zien dat ik een sprintje in de benen heb en als ééndagscoureur kan ik ook presteren. Het is aan Koos. Ik ben in ieder geval beschikbaar.’’