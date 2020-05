Naast alle topkoersen heeft ook Boxmeer plaatsje op UCI-kalender beet

Tussen alle topwedstrijden op de nieuwe UCI-kalender staat ook één opvallende naam: Daags na de Tour in Boxmeer. Het criterium staat voor maandag 21 september gepland, een dag na de Tour-finale in Parijs. ,,Mooi nieuws, maar het rennersveld zal ongetwijfeld wat minder attractief zijn.’’

De topkoersen, ze zijn straks allemaal present. Races als de Tour de France, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, de Boels Ladies Tour en….. Daags na de Tour. Jawel, ook het bekende wielercriterium in Boxmeer heeft officieel een datum te pakken op de de nieuwe kalender van de UCI. Vooralsnog als enige van de bekende criteriums in Nederland. ,,Daags na de Tour, de naam zegt het al, hè’’, meldt Pierre Hermans lachend over de telefoon. ,,Eindigt de Tour de France straks op 20 september daadwerkelijk op de Champs Elysées, dan zijn wij de 21ste aan de beurt. Al zal dat echt geen makkelijke exercitie worden, dit keer’’, beseft de voorzitter van het wielerspektakel in Boxmeer.

De kalender van de UCI is immers vooral een kalender gebouwd op hoop. Nog vol vraagtekens, dus die hangen ook boven Daags na de Tour. ,,Maar afhankelijk van wat in Den Haag allemaal nog besloten wordt, staat iedereen hier wel klaar om te organiseren als het kan’’, weet Hermans.

Quote Ik heb al van wat profs gehoord dat ze graag komen Pierre Hermans Collega’s van andere bekende ‘rondjes om de kerk’ overwegen om financiële redenen een jaar over te slaan, of hebben zelfs al definitief een streep door de wedstrijd gehaald. Maar in Boxmeer, waar ze niet afhankelijk zijn van één grote sponsor, staan de lichten nog op groen. ,,De horeca, de vrijwilligers, de mensen van het licht, van het geluid, de sponsoren, het bestuur, die willen allemaal. Iedereen zit zich nu ook alleen maar thuis te vervelen. En de sponsoren staan op een enkele uitzondering na ook nog achter ons. Dus bidden wij allemaal dat het straks gewoon kan.’’

Maar de vraag is wel welke renners er straks aan de start staan. Het criterium zette de laatste jaren vol in op de succesvolle Nederlandse Tour-deelnemers, zo won gele truidrager Mike Teunissen in 2019 nog in Boxmeer. En eerder werden zelfs Tour-winnaars als Vincenzo Nibali en Lance Armstrong naar Noord-Brabant gehaald. ,,Het rennersveld zal minder attractief zijn dan de laatste jaren’’, verwacht Hermans, die met Daags na de Tour opeens vlak voor de grote klassiekers en het WK zit. ,,De profs, dat zal moeilijker zijn dan de andere jaren. De ploegbazen zullen best zeggen: ‘Boxmeer, dat gaan we niet doen nu, hè’. Maar goed, in een normaal jaar hadden we ook concurrentie gehad van de Olympische Spelen meteen na de Tour. Dus we zien het wel. Ik heb al van wat profs gehoord dat ze graag komen. En we doen dit ook niet alleen voor de professionals, hè. Ook voor de jonge renners, de junioren, de amateurs. Een mannetje van 17 jaar beleeft veel meer plezier aan rondjes draaien bij ons dan een prof.’’

Volledig scherm 2019: Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en Mike Teunissen maken een ereronde tijdens het criterium Daags na de Tour. © ANP