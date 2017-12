Nationale titels omnium voor Van Schip en Wild

Groenewegen Een dikke middelvinger naar de criticasters

20 december Van Dumoulin tot de Leeuwinnen, wat was er veel moois te zien in 2017. Dus kijken we nog even, genietend, achterom. Vandaag: Dylan Groenewegen. Sinds deze zomer is Groenewegen (24) etappewinnaar in de Tour de France. Terug naar die laatste Tour-dag. Terug naar de Champs-Élysées. ,,Dit is verdomme de Tour, mijn laatste kans. Nu moet alles eruit.’’