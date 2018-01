Navardauskas maakt rentree na hartproblemen

,,In enkele seconden ging mijn hartslag naar 150 slagen per minuut. De artsen ontdekten dat er iets goed mis was'', aldus de 29-jarige renner van Bahrain-Merida op de website van Cyclingnews.



Zijn hartritmestoornissen konden pas goed verholpen worden door een operatie. Absolute rust was daarna noodzakelijk. Na maanden revalideren is Navardauskas klaar voor een terugkeer. Hij start meteen in de World Tour, de Tour Down Under in Australië. ,,Het voelt alsof ik een jaar van mijn carrière heb ingeleverd. Ik heb lange tijd helemaal niets mogen doen, zelfs trainen op de rollenbank mocht niet. Ik was daardoor mijn kracht en conditie kwijt.''



Hij reed gisteren al voorzichtig mee in een criterium in Adelaide. ,,Ik was best nerveus, bang dat ik moest lossen. Ik hield daar wel rekening mee, maar achteraf viel het mee. Ik kon mee met het tempo van het peloton.''