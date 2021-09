Nederland grijpt net naast goud bij gemengde estafette, droomafscheid Tony Martin

Dumoulin breekt pols bij ongeluk: einde seizoen

9 september Tom Dumoulin is vandaag op de training in de Ardennen door een auto aangereden. Hij heeft zijn rechterpols gebroken. De Limburgse renner van Jumbo-Visma wordt morgenochtend in Maastricht geopereerd. Het seizoen is voor de vice Olympisch kampioen tijdrijden voorbij.