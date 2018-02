Nederland jaagt vanavond op eerste wereldtitel teamsprint

Door Daan Hakkenberg



Na twee keer zilver op de wereldkampioenschappen van 2016 en 2017 - beide keren achter Nieuw-Zeeland - willen de Nederlanders nu een gouden plak. Vorig jaar schoot Harry Lavreysen na de start uit zijn pedaal wat de Nederlandse ploeg mogelijk de wereldtitel kostte.

,,We hebben al twee keer zilver, dus nu is de wereldtitel het doel,’’ zegt Matthijs Büchli die in de kwalificatie tegen de Russen op de derde positie zal rijden en de laatste ronde voor zijn rekening neemt. In de opstelling voor de eerste heat staat Nils van ’t Hoenderdaal op de eerste positie en Lavreysen als tweede. De snelste acht landen plaatsen zich voor de halve finales.

Ook Jeffrey Hoogland, die naar verwachting in de halve finale zal rijden, bestempelt de teamsprint als het belangrijkste onderdeel dit WK. ,,Meer nog dat de individuele sprint omdat de teamsprint het onderdeel is dat voor de volgende twee jaar ons middel is om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020. Daarmee kun je zoveel mogelijk startplekken verkrijgen. Dus dat blijft voorrang krijgen, daarna komt individueel succes.’’

Opvallend is dat Roy van den Berg, van het commerciële team BEAT, wel in de selectie van de teamsprint zit maar vanavond hoogstwaarschijnlijk niet in actie komt. Dat zou kunnen betekenen dat Van ’t Hoenderdaal drie keer als starter in actie komt.

Voor kwalificatie komen vanavond in actie: Nils van 't Hoederdaal, Harry Lavreysen, Jeffrey Hoogland. De heat daarna starten Nils van 't Hoenderdaal, Harry Lavreysen en Matthijs Büchli.

In de historie van de teamsprint - sinds 1995 onderdeel van het wk baanwielrennen - won Nederland vier keer een medaille. Naast twee keer zilver in 2016 en 2017 won het trio Theo Bos, Teun Mulder en Tim Veldt in 2005 zilver en brons in 2008. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werden de baansprinters - met Van ’t Hoenderdaal, Büchli, Hoogland en Bos - zesde, wat als een teleurstelling werd bestempeld.

De vrouwen Kyra Lamberink, Laurine van Riessen, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx komen vandaag ook in actie op de teamsprint