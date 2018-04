Nederlandse wielerweelde: dit is het verlanglijstje

2. WK op de weg



Het was 32 jaar geleden dat een Nederlander de Ronde van Vlaanderen won. Terpsta heeft die leegte op schitterende wijze gevuld. Ook bij het wereldkampioenschap op de weg wachten ‘we’ al een eeuwigheid op succes. Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlander die de regenboogtrui won. In september is het WK op de weg in het Oostenrijkse Innsbruck. Op een loodzwaar parkoers waar de klimmers het zullen uitvechten. Nederland moet dan rekenen op Poels, Mollema, Dumoulin, Steven Kruijswijk en Robert Gesink die de wedstrijd nu al in zijn achterhoofd heeft. ,,Vincenzo Nibali (winnaar van alle drie de grote rondes) is daar al gaan verkennen. Dan weet je genoeg,’’ zegt Kuiper die zelf in 1975 wereldkampioen werd. ,,Maar met deze manschappen mag je wel weer echt hopen.’’