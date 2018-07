Nibali met succes geopereerd aan gebroken ruggenwervel

Geraint Thomas, van pechvogel tot Tour-win­naar

29 juli Een goede renner, maar een Tourwinnaar, nee, dat werd niet in Geraint Thomas gezien. De 32-jarige Welshman gold als een allrounder die zich ook thuis voelt op winderige Vlaamse wegen en Noord-Franse kasseien. Die een meer dan aardige tijdrit in de benen heeft: vorig jaar pakte hij in de openingstijdrit van de Tour in Düsseldorf het geel. Maar toen ging het in de negende etappe mis met een val waarbij hij een sleutelbeen brak. En dat was ook iets wat bij zijn reputatie paste.