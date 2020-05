Niets haalt het bij zolder van Van der Breggen, tussen de droogtrommels en wasrekken

In de hoek van de zolder stond een wasmachine. Daarbovenop de droger. Ernaast, ingeklapt, een droogrek of een strijkplank. Langs de muur een paar kastjes met schuifdeurtjes, waarachter je dingen zet die je niet of nauwelijks gebruikt. De doos met kerstballen. Een paar roestige schaatsen. Dat roeiapparaat dat je jáááren geleden kocht op Tel Sell en sindsdien twee keer gebruikt hebt – als je die keer meetelt toen je het na drie minuten al zat was tenminste.



Het was een zolder zoals er miljoenen van bestaan. Iederéén heeft zo’n zolder. Anna van der Breggen dus ook.



Woensdag reed ze een uur lang haar ziel uit haar lijf in een virtuele wedstrijd op Zwift tegen profs – mannen en vrouwen – uit allerlei disciplines. Het was haar eerste keer, zei ze. Ze wist niet wat ze moest verwachten, maar dat was niet erg. Koers is koers: binnen een paar minuten zat haar hartslag boven de 190 en stroomde het zweet als een kabbelend beekje over haar rug.