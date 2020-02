Nieuwe hartoperatie Cipollini: ‘Ik moet mijn manier van leven veranderen’

,,Die tweede operatie was dus gepland. Maak jullie geen zorgen”, aldus Cipollini bij La Gazzetta. ‘Cipo’ gaf voor de tweede operatie wel aan dat hij nog steeds last ondervindt aan z'n hart. ,,Ik voelde me kwetsbaar. Maar in vergelijking met mensen die echt ziek zijn, heb ik niets. Ik moet wel mijn manier van leven veranderen, je hebt uiteindelijk maar één hart.”



Cipollini is er alvast van overtuigd dat hij snel weer de oude zal zijn. ,,Nu moet ik twee weken absolute rust nemen en vanaf eind maart kan ik opnieuw fietsen", aldus ‘Mooie Mario’, die in zijn carrière 42 ritten in de Giro won. Daarnaast schreef hij onder meer Milaan-San Remo op zijn naam én kroonde hij zich in 2002 tot wereldkampioen in Zolder.