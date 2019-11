Nieuwe operatie Froome: metaalplaatjes verwijderd

Sprinter Bennett verlaat Bora, Beppu levert contract bij Trek in

7 november Sam Bennett vertrekt na zes jaar bij de ploeg Bora-hansgrohe. De Ierse sprinter, geboren in België, had al eerder aangegeven weg te willen en lag met zijn werkgever overhoop over de duur van zijn contract. Volgens Belgische media zal Bennett zijn loopbaan voortzetten bij Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere.