NK tijdrijden verhuist van Ede naar Emmen

Behalve in 2015 was Emmen ook in 2012 al organisator van de nationale titelstrijd tijdrijden. De titelstrijd op de weg is in 2020 ook in de provincie Drenthe. De Col du VAM, een berg die is aangelegd op een voormalige vuilnisbelt in het dorp Wijster, vormt het belangrijkste onderdeel van het parcours.