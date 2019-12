NK veldrijden in 2020 live in beeld gebracht op AD.nl

Astana met kopman López en meester­knecht Fuglsang naar Tour

14 december Astana zet komend jaar in de Tour de France alles op Miguel Angel López. De Colombiaanse klimmer debuteert in 2020 in de belangrijkste etappekoers ter wereld. López reed de afgelopen jaren steeds de Giro en de Vuelta. In 2018 eindigde hij in beide rondes als derde.