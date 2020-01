NK veldrijden zondag live te volgen op onze site

De wedstrijden van de elite-mannen-en vrouwen worden op de zondag live in beeld gebracht. Deze beelden zijn via onze online kanalen te volgen, alsmede op onze regionale platformen. Ook via KNWU.nl zijn de wedstrijden te volgen. Daarnaast zijn de verrichtingen van de renners te volgen via ons liveblog.



De mannen van In Het Wiel, Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam, zullen op locatie verslag doen én voor- en nabeschouwen. Ook zijn er interviews met favorieten, medaillewinnaars en andere kopstukken.