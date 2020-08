‘Nu is dit een enorm bos, maar ooit was deze Tourberg kaal, echt kaal’

PodcastAls je de Mont Aigoual met de fiets beklimt, rij je voor een groot deel door bossen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat de berg 150 jaar geleden een kale berg was. Nog kaler dan de Mont Ventoux. De mens had de berg uitgekleed en uitgemolken, ontdaan van de meeste bomen. Overstromingen en modderlawines na zware regenval waren het gevolg. Totdat een boswachter met het idee kwam de berg opnieuw te bebossen. Miljoenen bomen werden met de hand geplant door de bewoners van de Cevennen, mannen, vrouwen én kinderen.

,,En nu doen al die bomen hun best om het van elkaar te winnen’’, zegt boswachter Lionel Girompaire in de zesde etappe van podcastserie Le Cycliste. ,,Ze willen hoger worden dan de ander, breder worden dan de ander, hun zonlicht afpakken, hier geldt het recht van de sterkste. Eigenlijk net als in een wielerpeloton.’’ Girompaire legt het trucje van de berk uit: met zijn gladde stam en omhoog staande takken, weet die boom regenwater heel goed naar zijn wortels te leiden. ,,Dat is echt ongelooflijk.’’

Benieuwd hoe de herbebossing van Tourberg Mont Aigoual plaatsvond? En wie de boswachter was die het plan verzon en de herders en boeren uit de omgeving overtuigde mee te helpen? Luister hieronder dan naar de zesde etappe van podcastserie Le Cycliste:

In Le Cycliste gaan Jerry Huinder en Kees Graafland op zoek naar de verhalen op en rond de Mont Aigoual, de illustere berg in de Cevennen die uitvoerig wordt beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé en die dit jaar als finish dient voor de zesde etappe van de Tour de France. Jerry en Kees fietsen de laatste 50 kilometer van de etappe en praten ondertussen met de mensen die er werken en wonen. Ze omschrijven wat ze tegenkomen en vertellen wat er nou zo leuk is aan wielrennen.

In de zesde etappe ontmoeten Jerry en Kees boswachter Girompaire. Hij vertelt over het prachtige bos op de flanken van de Aigoual. Ook raken ze hem kwijt, bij een 20 minuten durende achtervolging over een onmogelijk bospad.

Verder vertelt historicus Frédéric Fesquet over het herbebossingsproject van de Aigoual. Hij legt uit hoe honderden mensen elke dag op klompen de berg beklommen en hoe zij 150 jaar geleden met de hand miljoenen bomen plantten op de flanken van deze Tourberg. ,,Een indrukwekkende prestatie en een van de sprekendste voorbeelden van hoe de mens een stuk natuur kan vormgeven.’’

Jerry en Kees fietsen verder en beginnen in het gehucht Mandagout aan de klim van de vreselijk steile Col de la Lusette. Langzaam komt de Mont Aigoual in het vizier, maar eerst moet deze kuitenbijter worden bedwongen. Al in de eerste kilometers van de klim van de Lusette zit een stuk met een gemiddelde stijging van 12,5 procent. Hoe zal het de twee vrienden vergaan?

Volledig scherm Het parcours van de zesde Touretappe van Le Teil naar de Mont Aigoual. Jerry Huinder en Kees Graafland fietsen de finale van die etappe, de laatste 50 kilometer. © Tour de France

