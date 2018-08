Oersterke Küng grijpt de macht in BinckBank Tour

Stefan Küng heeft met een denderende tijdrit de macht gegrepen in de BinckBank Tour. De 24-jarige Zwitser van BMC won in Venray de race tegen de klok over 12,7 kilometer met groot machtsvertoon en neemt hierdoor de leiderstrui over van Nederlander Fabio Jakobsen.

Küng won vorig jaar de tijdrit in Voorburg over 9 kilometer en had toen een aantal dagen de leiding in de etappekoers door Nederland en België, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Jakobsen, de sprinter van Quick-Step die gisteren de eerste etappe won, moest in de rit tegen de klok rond Venray bijna 1,5 minuut toegeven op Küng. De derde etappe gaat morgen over Belgische bodem, van Aalter naar Antwerpen.

Küng was met afstand de beste. Hij bleef Victor Campenaerts, de Belg die vorige week in Glasgow voor het tweede jaar op rij Europees kampioen tijdrijden werd, 14 seconden voor. De Zwitser had in Glasgow genoegen moeten nemen met de zevende tijd. De Deen Søren Kragh Andersen en de Australiër Michael Matthews eindigden in Venray respectievelijk als derde en vierde. Het duo van Sunweb gaf 15 seconden toe op Küng. Jos van Emden was de beste Nederlander op de vijftiende plek, met 28 tellen achterstand.



Klassement

,,Voor een renner als ik zijn er niet zoveel kansen in etappekoersen, maar hier ga ik voor het klassement'', zei Küng. ,,Het parcours ziet er goed uit voor mij. Het wordt zwaar in Limburg en in de slotrit naar Geraardsbergen, maar ik ga proberen mijn leiderstrui zo lang mogelijk te verdedigen.''