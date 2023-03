Olav Kooij grijpt in Brugge-De Panne net naast winst, Jasper Philipsen is de beste aanvallende sprinter

De organisatie van de Classic Brugge-De Panne kon zijn vingers aflikken met een zeer sterk gezelschap aan sprinters dat aan het vertrek verscheen in Brugge. Regen en wind maakten het de coureurs 213 kilometer lang lastig in de koers die ooit de Driedaagse De Panne-Koksijde was, maar sinds 2018 als eendagskoers wordt verreden.



De belangrijkste schifting vond plaats op 60 kilometer van de meet. In het gevreesde De Moeren ontstonden er waaiers en was het zaak om in de juiste groep te zitten. Dit lukte de belangrijkste Nederlandse sprinters Fabio Jakobsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen, naar eigen zeggen nog niet helemaal fit na een val in Milaan-Turijn een week geleden. Ook Jasper Philipsen, Edward Theuns, Arnaud Démare en Juan Sebastián Molano waren erbij. Van de topfavorieten ontbrak eigenlijk alleen Caleb Ewan in de voorste waaier, de zieke oud-winnaar Sam Bennett was op dat moment al afgestapt.