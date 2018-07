Olympisch schaatskampioen Nuis gaat meedoen aan profwielerronde

Dat heeft de organisatie vandaag onthuld. Nuis, houder van het snelheidsrecord schaatsen, beschikt over een wielerlicentie en kan zodoende meedoen aan officiële wedstrijden. De olympisch kampioen heeft besloten één criterium te rijden en zijn keuze is daarbij gevallen op Etten-Leur.

Omnium

De Profwielerronde Etten-Leur wordt gereden in een zogenaamde omniumvorm. Dat wil zeggen dat de renners te zien zijn in drie onderdelen: tijdrit, afvalkoers en rit in lijn. Eerder bevestigde de organisatie al de deelname van Tom Dumoulin, die momenteel nog actief is in de Tour de France. Comitélid Peter Tunnisen gaf eerder al aan op meer 'kanjers' te azen.