Olympisch wielerkampioen Sercu (74) overleden

Ewan de sterkste in vierde etappe Ronde van Turkije

15:14 De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft de vierde etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De 24-jarige sprinter van Lotto Soudal was na een rit over bijna 195 kilometer in Bursa de sterkste op het hellinkje richting de streep.