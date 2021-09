Olympische status kan ‘lelijk eendje’ redden: ‘Ook het wielrennen moet inclusiviteit uitstralen’

Zieke Niki Terpstra mist EK wielrennen

10 september Niki Terpstra heeft zich afgemeld voor de wegwedstrijd bij de EK wielrennen in Italië. De 37-jarige routinier is volgens een woordvoerder van de Nederlandse bond KNWU ziek. Julius van den Berg vervangt Terpstra in de ploeg van bondscoach Koos Moerenhout.