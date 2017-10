Ongenaakbare Gaviria wint wéér massasprint in Guangxi

Van Vleuten op medaillekoers bij baandebuut

20 oktober Annemiek van Vleuten ligt bij haar debuut op de wielerpiste meteen op koers voor een medaille. De wereldkampioene tijdrijden en winnares van de wegwedstrijden La Course en Ladies Tour zette bij de EK baan in Berlijn de derde tijd neer in de kwalificaties van de individuele achtervolging. De Nederlandse strijdt later vrijdag om het brons met de Italiaanse Silvia Valsecchi.