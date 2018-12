Ongenaakbare Van der Poel zet concurrentie te kijk in Namen

De Nederlander liet in het begin van de wedstrijd Laurens Sweeck en Toon Aerts even uitrazen, maar in de tweede van de negen af te leggen ronden was zijn geduld al op. Met een vloeiende beweging passeerde hij Aerts in de blubber en nam resoluut de leiding. Vanaf dat moment begon de onemanshow, die Van der Poel in bijna iedere veldrit opvoert. Ronde voor ronde nam hij verder afstand van de concurrentie.



De 23-jarige Van der Poel toonde zich een ware acrobaat op zijn fiets. Op de stroken waar anderen weggleden of zelfs ten val kwamen, manoeuvreerde hij zijn fiets moeiteloos door de modder. Op meer dan 1 minuut achterstand arriveerde Wout van Aert als tweede. De Belgische wereldkampioen schoot bij de start uit zijn pedaal en lag meteen op achterstand. Hij rukte op naar de tweede plaats en kon weinig anders dan die positie vasthouden. Aerts kwam op 1.40 als derde over de finish. De Belg behield wel de leiding in het wereldbekerklassement. Joris Nieuwenhuis, in 2017 wereldkampioen bij de beloften, sloot een sterke wedstrijd af op de vierde plaats.