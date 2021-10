Onvermoeibare Hoogland gaat maar door: ‘Ik vind het gewoon prachtig, de grenzen opzoeken’

Column Thijs Zonneveld | Wielrennen is op z’n kop gezet door een paar kereltjes die schijt hebben aan alle tradities

12 oktober Columnist Thijs Zonneveld blikt terug op de Ronde van Lombardije en de indrukwekkende zege van Tadej Pogacar. Het is volgens hem de bevestiging dat het peloton de laatste jaren op hol is geslagen. ,,En dat is fantastisch nieuws.”