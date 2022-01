Ook het strenge Jumbo-Visma kan coronaspook niet weghouden

Ze hadden tot 21 januari in Alicante moeten zijn voor het trainingskamp, maar ook bij wielerploeg Jumbo-Visma was er geen ontkomen aan corona. Eén teamlid is besmet en daarmee kwam na twee dagen al een einde aan het eerste trainingskamp van het seizoen. Ondanks alle maatregelen.

Door Daniël Dwarswaard



De Nederlandse wielerploeg hoopt dat het blijft bij de ene besmetting binnen de groep van renners en begeleiding. Juist omdat de teamleden in groepjes werden onderverdeeld en zo veel als mogelijk van elkaar werden gescheiden. Renners hadden hun eigen slaapkamer en aten in het hotel in klein gezelschap.

Volgens Jumbo is de persoon in kwestie thuis besmet geraakt. Hij en zijn zogenoemde ‘close-contacts’ tijdens het trainingskamp blijven in Alicante in quarantaine. Verschillende renners zoals onder meer Primoz Roglic en Steven Kruijswijk zijn huiswaarts gekeerd. Anderen hervatten op een andere plek in Spanje hun trainingsstage, met minieme ondersteuning van de ploeg.

Elke dag zijn alle teamleden getest en daar kwam woensdagochtend één positief geval uit. Dinsdag werd de ploeg nog gepresenteerd in een ruime zaal van het hotel aan een groep journalisten. Om daarbij aanwezig te zijn werd vooraf een negatieve PCR-test gevraagd. Daarnaast werden alle aanwezigen vooraf door het begeleidingsteam van Jumbo onderworpen aan een zelftest. De renners zaten tijdens de presentatie voorin de zaal op afstand van de pers. Interviews na afloop vonden op anderhalve meter afstand plaats. Met mondkapjes, die sowieso verplicht waren in Hotel Bonalbo.

Quote We willen de gezondheid van renners en staf niet op het spel zetten Merijn Zeeman

In het trainingskamp ontbrak sowieso al ploegbaas Richard Plugge. Hij zat vast in de Franse Alpen nadat hij contact had met een positief getest persoon. Ook Tom Dumoulin reisde niet af en bleef thuis. Ook hij was in contact geweest met iemand met corona. Bovendien voelde hij zich niet lekker na zijn boostervaccinatie.

Dat heel het trainingskamp is afgeblazen, is een streep door de rekening. ,,Het doemscenario heeft zich voltrokken”, zegt performance manager Mathieu Heijboer in een persbericht van de ploeg. ,,Maar het is natuurlijk een scenario waar we rekening mee gehouden hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De eerste grote wedstrijden zijn nog wel even weg. Pas eind februari staat de UAE Tour (met Dumoulin) en het Vlaamse openingsweekend op de kalender. Dat is nog even weg, maar uiteraard wordt de reguliere voorbereiding door het coronageval ernstig verstoord.

Volledig scherm Mathieu Heijboer (l) en Merijn Zeeman. © BELGA

,,We willen de gezondheid van renners en staf niet op het spel zetten”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Daarom breken we ons trainingskamp zo goed als af. Het is nogmaals bevestigd dat het enorm lastig is om in deze tijden dit soort activiteiten te organiseren. Het sportieve deel gaan we zo goed mogelijk waarborgen, zodat de renners hun voorbereiding op het seizoen voort kunnen zetten binnen de mogelijkheden. Het is een spijtige zaak, maar de enige juiste keuze.”

Vorige week nog keerden voetbalclubs als Ajax en Vitesse vervroegd terug van trainingskampen in Portugal, ook vanwege enkele besmettingen.

Eerste zege van het seizoen

Naast de coronaproblemen was er ook goed nieuws voor de Nederlandse wielerploeg. De Australiër Rohan Dennis bezorgde het team de eerste wegzege van het seizoen. De nieuwkomer, overgekomen van Ineos, veroverde in Ballarat de nationale tijdrittitel van zijn land.



Dennis was vanwege de wedstrijd in Australië niet aanwezig op het trainingskamp. In Ballarat veroverde hij voor de vierde keer de titel op de individuele tijdrit. Dennis was over 37,5 kilometer in een tijd van 45.34 een minuut en 13 seconden sneller dan Luke Durbridge, eveneens viervoudig kampioen. Conor Leahy, een 22-jarige renner zonder contract, werd derde.