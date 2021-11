Op tweede kerstdag eerst crossduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Zijn programma is nog niet helemaal compleet, maar naar alle waarschijnlijkheid duikt Van der Poel een dag na de wereldbekercross in Rucphen (18 december) ook in Namen (19 december) het veld in. De eerste clash met Wout van Aert volgt op 26 december in Dendermonde. De Belg begint op 4 december iets eerder dan Van der Poel aan het seizoen en maakt vervolgens zijn opwachting in Antwerpen (5 december), Essen (11 december) en Val di Sole (12 december).





Van Aert heeft vooral in de kerstperiode veel veldritten gepland staan en hoopt op 9 januari voor de vijfde keer de Belgische tricolore te veroveren. Of de wereldkampioen van 2016, 2017 en 2018 ook aan de start verschijnt van het WK in Louisville op 30 januari is overigens nog maar de vraag. De crossen staan voor Van Aert vooral in het teken van het wegseizoen.