Opmerkelijk: Davide Rebellin (50) weet van geen ophouden en gaat 30ste profseizoen in

Rebellin won in het verleden klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (2004), de Amstel Gold Race (2004) en drie keer de Waalse Pijl. Ook won hij de klassementen in de Tirreno-Adriatico (2001) en Parijs-Nice (2008).



In de laatste jaren reed Rebellin voor kleinere Italiaanse ploegen. Afgelopen seizoen eindigde hij nog als tiende in de Sibiu Cycling Tour en als zevende in de etappekoers Turul Romaniei in Roemenië.