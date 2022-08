Oppermachtige Fabio Jakobsen maakt favorietenrol waar en grijpt goud bij 'Super EK’

Fabio Jakobsen heeft op indrukwekkende wijze de Europese titel veroverd. De Nederlander maakte zijn favorietenrol waar en troefde in de massasprint Tim Merlier en Arnaud Démare af. Jakobsen kwam op het perfecte moment uit het wiel van de Belg en kwam als eerste over de streep.

Silvan Dillier en Lukas Pöstelberger waren de mannen die vandaag een massasprint wilden voorkomen. Het tweetal reed lange tijd voor het peloton uit, maar gevaarlijk werd de voorsprong nooit. Op een kleine 30 kilometer van de streep werd het duo ingerekend en dus was al vroeg duidelijk dat er een massasprint ging ontstaan.

Veel landen hadden hier rekening mee gehouden, want het wemelde van de topsprinters in het peloton. Nederland schoof uiteraard Fabio Jakobsen naar voren en België en Frankrijk deden hun werk voor Tim Merlier en Arnaud Démare. Duitsland was ondertussen zijn kopman Pascal Ackermann kwijtgeraakt door een klungelige valpartij en moest schakelen naar Phil Bauhaus.

In de chaotische slotfase leek Jakobsen in eerste instantie te ver te zitten, maar op het juiste moment zat hij in het wiel van Merlier. Hierdoor kon de sprinter op het perfecte moment uit het wiel van Merlier komen en de titel voor zich opeisen.

Volledig scherm © AFP

,,Ik heb het gedaan vanuit de slipstream van Danny en dankzij perfect werk van de ploeg”, zo dankte de winnaar zijn door bondscoach Koos Moerenhout bijeengebrachte landgenoten, die normaal voor verschillende ploegen rijden. “Het zijn allemaal profs, ze waren gemotiveerd en ze wisten dat ik hier kon winnen.”

Voor Jakobsen was het weer een overwinning in een seizoen waarin hij volledig hersteld is van de zware val in de Ronde van Polen in 2020. Dat herstel was al ingezet in de Ronde van Spanje van vorig jaar, waarin hij drie ritten won. Dit jaar volgden al twaalf overwinningen, met een rit in de Tour de France als uitschieter.

De koers, met een omloop in en rond München, leverde tot de slotkilometers weinig spektakel op. De Zwitser Silvan Dillier en de Oostenrijker Lukas Pöstlberger reden lang vooruit, de Duitse favoriet Pascal Ackermann schakelde zich uit door een val over een pootje van een hek. Het kwam op sprinten aan, al probeerde de Zwitser Stefan Bissegger in de slotkilometers nog weg te rijden. Maar de controle van de landen met sprinters was te groot.

Jakobsen rondde het karwei perfect af en werd zo de eerste Nederlandse renner bij de mannen die zich Europees kampioen op de weg mag noemen.

