Oppermachtige Harrie Lavreysen snelt naar vierde wereldtitel sprint op rij

Harrie Lavreysen heeft bij het wereldkampioenschap baanwielrennen in Frankrijk opnieuw zijn wereldtitel sprint geprolongeerd. In de finale was de Nederlander in twee heats met overmacht te sterk voor Matthew Richardson.

Levreysen wordt daarmee voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint. Waar vorig jaar in Roubaix landgenoot Jeffrey Hoogland tegenstand bood in de finale, was het vanmiddag op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines de Australiër Richardson die een poging mocht doen.

In de eerste heat nam Lavreysen van kop af aan het initiatief om te accelereren. Richardson kon nog in het wiel komen van de titelverdediger, maar kwam niet in de buurt van een inhaalactie. In de tweede heat versnelde Richardson als eerste, maar Lavreysen was oppermachtig en kwam weer met een voorsprong over de streep.

Het brons ging naar de Australiër Matthew Glaetzer, die in de troostfinale de Pool Mateusz Rudyk versloeg. Glaetzer was in 2018 de laatste wereldkampioen voordat Lavreysen aan zijn serie begon.

Voor Lavreysen is het in totaal al zijn elfde wereldtitel: naast zijn successen op de sprint was hij vier keer in ploegverband de beste op de teamsprint en eerder dit WK veroverde hij ook zijn derde wereldtitel op het onderdeel keirin.

De 25-jarige Brabander won dit toernooi al goud op het onderdeel keirin. Op de teamsprint werd Lavreysen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg geklopt door de Australiërs. Hoogland, die vrijdag de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverde, besloot wegens fysieke klachten het sprinttoernooi te laten schieten. Hij werd de afgelopen drie jaar telkens tweede.

Nederland veroverde op dit WK tot nu toe vier keer goud, vier keer zilver en eenmaal brons. Lees hier alles over Nederland op de laatste dag van het WK baanwielrennen.

