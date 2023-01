Organisatie roept op tot respect voor Van der Poel in thuisrace Van Aert: ‘We zijn het gedrag van sommige fans beu’

Bij de veldritten van afgelopen maand in Gavere en Diegem was op tv-beelden te zien dat meerdere supporters hun middelvinger opstaken richting Van der Poel. ,,Ook al gaat het slechts om tien tot twintig individuen op een totaal van 15.000 man, wij vinden dit respectloos gedrag niet kunnen. Dit moet dan ook zo snel mogelijk uit de sport”, zegt Christophe Impens van Golazo tegen Het Laatste Nieuws.

,,Het is dankzij de hoofdrolspelers dat er zo veel mensen enthousiast zijn over de cross, we moeten hen beiden bedanken dat ze zulk spektakel leveren. Als een van die twee zou zeggen: ‘Ik ben dat gedrag van sommige supporters beu en kom niet meer’, dan zou dat een drama zijn.”

Om dat te voorkomen zijn ze bij Golazo een campagne gestart. ,,Een stadionverbod zoals in voetbal kunnen we niet opleggen, maar in Loenhout hebben we onze publieksomroeper vanaf het middaguur stelselmatig laten zeggen: ‘Houd het sportief’ en ‘Toon respect voor iedereen’. We zullen dat tijdens de cross van Herentals herhalen”, zegt Impens.

Geen reactie uit kamp-Van der Poel

In het kamp Van der Poel hebben ze de middelvingers van enkele toeschouwers in Diegem en Gavere gezien en betreuren ze de onsportiviteit van sommige mensen uit het publiek. Ze kiezen er echter voor om niet te reageren.

Ook Van Aert wil zich niet graag mengen in het debat, vooral om het vuurtje niet verder op te stoken. ,,Het enige wat ik tijdens de cross meekrijg van het publiek is veel lawaai”, zei hij na de cross in Heusen-Zolder op 27 december. ,,Ik ben blij dat er veel supporters zijn, maar het moet wel sportief blijven.”

De veldrit van Herentals begint om 15.00 uur. Na zes onderlinge duels staat het 4-2 in het voordeel van Van Aert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.