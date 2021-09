Oud-profwielrenner Chris Anker Sørensen (37) overleden na verkeersongeluk

,,Het is met grote droefheid dat we het nieuws vernamen dat onze goede collega Chris is overleden”, klinkt het bij de directeur van het Deense TV 2 SPORT .

Sørensen werd in 2007 prof bij CSC. Hij reed acht seizoenen voor de ploeg die later verder ging onder de naam Saxo Bank en Tinkoff. Sørensen won in 2010 een etappe in de Giro d’Italia. Op zijn palmares staat ook een etappezege in het Critérium du Dauphiné 2008 en de Japan Cup 2009. In 2018 beëindigde hij zijn profcarrière.