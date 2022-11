Oud-renner Davide Rebellin (51) overleden na aanrijding, politie zoekt bestuurder vrachtwagen

De bestuurder van de auto is volgens lokale media na het ongeval, in de gemeente Montebello Vicentino, doorgereden en wordt nu gezocht door de politie. Rebellin was op slag dood.

In 2004 was Rebellin de grote plaaggeest van Michael Boogerd, die in zowel de Amstel Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik tweede werd achter de Italiaan.

Volledig scherm Michael Boogerd met Davide Rebellin in zijn wiel tijdens Luik-Bastenaken-Luik. © Cor Vos

In 2008 pakte Rebellin zilver in de olympische wegrit van Peking. Na zijn zege in Waalse Pijl van 2009 werd bekend dat Rebellin na de Spelen positief had getest op CERA, een vorm van EPO. Na een schorsing maakte hij in 2011 zijn rentree in het peloton, maar grote koersen won hij niet meer. De Italiaan reed nog vele jaren voor continentale ploegen. In totaal was hij 31 jaar actief als profwielrenner.

Michaele Scarponi

Rebellin is bepaald niet de eerste Italiaanse renner die tijdens een training wordt aangereden. In 2017 overleed de 37-jarige Michaele Scarponi nadat hij door een busje werd geschept. In 2019 raakte Domenico Pozzovivo zwaargewond bij een aanrijding.

Alejandro Valverde

Vanuit de wielerwereld druppelen de eerste reacties binnen. ,,Mijn diepste medeleven aan de familie en vrienden van Davide Rebellin", laat Alejandro Valverde weten. ,,Hij was heel veel jaren een collega en rivaal. Rust in vrede.”

Work Service Cycling, de laatste ploeg waarvoor Rebellin reed, reageert zwaar aangeslagen. ,,Beste Davide, blijf trappen, met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als altijd", schrijft de ploeg op sociale media. Er is gewoon zoveel pijn omdat we afscheid moeten nemen van een kampioen. Aan je familie, je geliefden, je vrienden en alle fans die net als wij nu om je huilen, willen we gewoon laten weten dat we ons voorstellen hoe je fietst, zoekend naar nieuwe wegen, nieuwe klimmetjes en nieuwe uitdagingen zelfs daarboven.”

