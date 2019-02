Oud-wielrenner Johan van der Velde (62) ernstig ziek

De oud-prof kreeg vorige week in Spanje tijdens de Ronde van Mallorca - hij is buschauffeur van Roompot-Charles Cycling Team - last van een bloedneus die maar niet over wilde gaan. Na bloedonderzoek werd al snel de diagnose acute leukemie gesteld.

Wielercarrière

Van der Velde won meerdere etappes in de Tour de France, waarin hij in 1982 derde werd in het eindklassement. Ook pakte hij enkele etappes in de Giro d’Italia en werd hij twee keer Nederlands kampioen op de weg.



Roompot-Charles Cycling Team meldde op twitter: ,,Lieve Johan, je hebt in je leven veel gevechten gewonnen, deze zul je ook winnen.’’