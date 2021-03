Outsider Stuyven draait favorieten een loer: ‘Wist dat ik alles-of-niets-poging moest plaatsen’

Helemaal uitgestippeld was het plan ook weer niet, vertelde de 28-jarige renner van Trek-Segafredo kort na de finish. ,,Maar je hebt drie snelle mannen waar iedereen het over heeft", doelde Stuyven op Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en landgenoot Van Aert. ,,Wij werden niet tot de favorieten gerekend, maar waren toch van plan ervoor te gaan. Ik was de hele dag in orde en voelde me na de Poggio nog goed.”

,,Er zaten nog een hoop snelle gasten in de groep, dus ik wist dat ik een alles of niets poging moest plaatsen. Als ik het op een sprint aan laat komen word ik hier vijfde of misschien zelfs tiende, dan ga ik liever all-in ook al sta ik waarschijnlijk acht van de tien keer met lege handen. Het team bracht me in perfecte positie, ik had een goed gat te pakken en aan het einde waren mijn benen helemaal leeg. Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière, het was geweldig dat ik het vandaag af kon maken.”