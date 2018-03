Pantano schrijft vijfde rit Ronde van Catalonië op zijn naam

De 29-jarige wielrenner uit Colombia versloeg na een zware bergetappe, over 213 kilometer van Llivia naar Vielha Val d'Aran, de Noor Vegard Stake Laengen in de eindsprint. De Sloveen Matej Mohoric kwam als derde over de finish, op 10 seconden van de winnaar. Hij dacht nog even dat hij had gewonnen, maar kreeg daarna snel door dat hij niet als eerste was gefinisht.