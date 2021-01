Paret-Peintre wint GP La Marseillaise na fotofinish

Met olympisch ticket op zak wil Roy van den Berg nu belofte aan zijn overleden moeder inlossen

28 januari De belofte aan zijn moeder was de drijvende kracht achter de totale toewijding van Roy van den Berg, al was het soms ook een zware last. Twee dagen voor haar overlijden in juni 2019 beloofde de 32-jarige baanwielrenner haar dat hij olympisch kampioen zou worden. Donderdag veroverde hij een ticket voor Tokio en krijgt hij de kans om zijn belofte in te lossen.